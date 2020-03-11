إلغاء مائدة مستديرة في أمريكا خوفا من تفشي عدوى كورونا بين الحضور

قرر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إلغاء اجتماع مائدة مستديرة حول "ممارسة الأعمال التجارية في ظل تفشي فيروس كورونا"؛ بسبب تفاقم عدوى كورونا والخوف من انتشارها بين الحضور، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يعقد المؤتمر الجمعة المقبل في نيويورك.

كما ألغت "CFR"، كل المؤتمرات الشخصية الأخرى التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 11 مارس الجاري إلى 3 أبريل المقبل، بما في ذلك الموائد المستديرة في نيويورك وواشنطن والأحداث الوطنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لوكالة "بلومبرج".

واجتماع "ممارسة الأعمال التجارية في ظل تفشي فيروس كورونا"، ليس الأول الذي يتم إلغاءه بسبب فيروس كورونا، بل سبقه إلغاء معرض نيويورك السنوي للسيارات الذي أكد القائمين عليه أنه سيتم إعادة جدولته إلى أواخر أغسطس.

وتخضع مؤخرًا الحركة في مترو نيويورك للتدقيق عن كثب؛ بسبب زيادة عدد الحالات في المدينة، وبصورة خاصة تفشي المرض في ضاحية نيو روشيل.

وقال الحاكم أندرو كومو، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم إرسال الحرس الوطني إلى المدينة للمساعدة في إغلاق أماكن التجمع العامة في محاولة لإبطاء انتشار الفاشية.