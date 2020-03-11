القبض على ثلاثة نواب معارضين في فنزويلا بعد المشاركة في مظاهرة

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ألقت السلطات في فنزويلا القبض على ثلاثة نواب بالجمعية الوطنية، عقب مشاركتهم في مظاهرة أمس الثلاثاء، وذلك وفقا لما قالته الجمعية في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكان النواب المعارضون رينزو بريتو وزاندرا كاستيلو وانجيل توريس ضمن خمسة أشخاص جرى إلقاء القبض عليهم في مداهمة شرطية لفندقهم، عقب المشاركة في مظاهرة قادها خوان جوايدو، الذي نصب نفسها رئيسا للبلاد.

وتم الإفراج عن كاستيلو وتوريس في نفس الليلة.

أفادت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن الجمعية حملت قوة الشرطة الخاصة "اف ايه إي اس" مسؤولية الاعتقالات، حيث إنها تُعرف باستهدافها معارضي الحكومة بصورة ممنهجة.

وشهدت المظاهرة منع القوات الأمنية للمتظاهرين بصورة عنيفة من الوصول للجمعية الوطنية.

وأغلق رجال الشرطة والسيارات المدرعة الطريق إلى وسط كاراكاس، وتراجع المتظاهرون في ظل إطلاق الغاز المسيل للدموع.