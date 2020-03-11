حزب الوفد: قرار الحكومة بتعليق الفاعليات الجماهيرية صائب

أشاد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا من أجل الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال قوطة، في بيان اليوم، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا، توجه صائب وفِي الوقت المناسب.

وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن مختلف الوزارات نفذت على الفور قرار رئيس مجلس الوزراء وتم إلغاء وتعليق عدد كبير من الفاعليات الخاصة بها .

وأشار إلى أن قرار الحكومة يأتي نتيجة التخوف من انتشار الفيروس بين الشعب المصري نتيجة التجمعات التي تشمل أعداد كبيرة من المواطنين.

وطالب قوطة، بضرورة توسيع قاعدة التطبيق لتشمل المحافظات أيضا والأنشطة التي تجري فيها وعدم قصر الأمر على الوزارات والمصالح الحكومية الرئيسية، على أن تتابع وزارة التنمية المحلية تنفيذ القرار والالتزام به في مختلف المحافظات.