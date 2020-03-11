بريطانيا: ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 8 والإصابات لـ460

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في بريطانيا إلى 8،فيما ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بالفيروس إلى 460.



أعلن ذلك جهاز الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا مساء اليوم الأربعاء،بحسب هيئة الإذاعة البريطانية(بي بي سي).



وصرح وزير الصحة البريطاني" مات هانكوك" أن من المتوقع أن تصل ذروة تفشي الفيروس في البلاد في غضون شهرين.



كان هانكوك قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء ثبوت إصابة نادين دوريس، وزيرة الدولة لشؤون الصحة، المعينة بسلامة المرضى والوقاية من الانتحار والصحة النفسية، بفيروس كورونا .