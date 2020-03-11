ارتفاع حصيلة الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا إلى 827 حالة

أعلن رئيس إدارة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا إلى 827 حالة وفاة.

وقال بوريلي، في النشرة اليومية اليوم بشأن فيروس كورونا: "هناك 196 حالة وفاة زيادة مقارنة بالأمس". فيما ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 2313 حالة، ليصل العدد الإجمالى إلى 12 ألف و 462 حالة، وهو أكبر زيادة يومية منذ بدء انتشار الفيروس، وفقًا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن حزمة تمويل لمساعدة إيطاليا في التعامل مع فيروس "كورونا"، وذلك بقيمة 25 مليار يورو.