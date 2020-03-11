موانئ النرويج تمنع ركاب السفن السياحية الزائرة من النزول بها

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قالت مدينة بيرجن الساحلية في غرب النرويج إنها لن تسمح لركاب السفن السياحية الزائرة من النزول بها، وذلك في خضم مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المسؤول المحلي روبرت راستاد: "نقوم بذلك كأحد الإجراءات الرامية إلى الحد من الازدحام في المدينة، بهدف تقليل إمكانية انتشار عدوى فيروس كورونا، ولضمان عدم إصابة الزائرين".

يذكر أن مدينة بيرجن تعد وجهة سياحية شهيرة وترتبط بمدخل للوصول إلى المضايق البحرية. ويعد رصيف المدينة البحري القديم أحد مواقع التراث العالمي على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال البيان إنه سيُسمح للسفن بإعادة التزود بالوقود وتحميل الإمدادات، ونزول الركاب الذين تنتهي رحلتهم في بيرجن، أو صعود من تبدأ رحلتهم من هناك.

كما أعلنت مدينة ستافانجر، وهي إحدى الوجهات السياحية الشهيرة، إجراءات مماثلة.