 وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 3 مصابين من كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مارس 2020 6:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 3 مصابين من كورونا

الكويت - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 6:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 6:04 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، مؤكدا أن الفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفائهم من الفيروس.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - إنه سيتم نقل الحالات الثلاث الى الجناح التاهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)؛ وذلك تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأضاف وزير الصحة الكويتي، أنه بشفاء هذه الحالات الثلاث، يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها في الكويت 5 حالات.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 3 اصابات مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت، ليرتفع د الاجمالي المسجل الى 72 حالة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك