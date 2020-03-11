وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 3 مصابين من كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، مؤكدا أن الفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفائهم من الفيروس.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - إنه سيتم نقل الحالات الثلاث الى الجناح التاهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)؛ وذلك تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأضاف وزير الصحة الكويتي، أنه بشفاء هذه الحالات الثلاث، يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها في الكويت 5 حالات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 3 اصابات مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت، ليرتفع د الاجمالي المسجل الى 72 حالة.