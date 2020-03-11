وزير الصحة السوداني يؤكد خلو بلاده من فيروس كورونا

أكد وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، خلو بلاده من أية إصابة بفيروس "كورونا"، لافتا إلى رفع توصية لمجلسي السيادة والوزراء لتوسيع المعابر وتوفير الإمكانيات لمراكز العزل بالولايات، بجانب توفير الكوادر والفحوصات اللازمة.

وقال وزير الصحة السوداني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن إدارة الوبائيات تتابع أوضاع السودانيين بالخارج؛ خاصة في الدول التي سجلت إصابات.

وأشار إلى اكتمال التجهيزات للإجراءات القياسية من وزارة الصحة الاتحادية بدعم من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تجهيز معينات البنية التحتية الاستراتيجية الخاصة بالفيروس، موضحا أن كل الحالات المشتبه فيها تأكد بعد الفحص أنها سلبية.