روسيا تقلص عدد الرحلات الجوية مع عدد من الدول الأوروبية

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أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء، تقليص عدد الرحلات الجوية من وإلى كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا اعتبارا من 13 مارس الجاري؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مركز العمليات المختص بمحاربة فيروس كورونا -وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن شركات الطيران الروسية ستنفذ الرحلات الجوية من جناح "F" فقط بمطار "شيريميتيفو" الدولي بموسكو إلى روما وبرلين وميونيخ وفرانكفورت ومدريد وبرشلونة وباريس.

وعلقت روسيا منح تأشيرات الدخول لمواطني إيطاليا اعتبارا من 13 مارس الجاري، باستثناء التأشيرات لرجال الأعمال والتأشيرات الإنسانية والدبلوماسية وتأشيرات للعمل.

وأشار مركز العمليات إلى أن هذه الإجراءات تتخذ من أجل منع انتشار فيروس كورونا في روسيا.

يأتي ذلك على خلفية تأكيد 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس في روسيا؛ حيث إن جميع المصابين زاروا إيطاليا قبل فترة وجيزة.. ووصل العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 28 شخصا.