 أنقرة تطالب اليونان بوقف انتهاك المياه الإقليمية التركية - بوابة الشروق
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أنقرة تطالب اليونان بوقف انتهاك المياه الإقليمية التركية

علم اليونان
علم اليونان
(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 9:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 9:32 م

استدعت تركيا سفير دولة اليونان لديها، وطالبت أثينا بإنهاء "انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية وعمليات توقيف صحفيين".

بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء

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