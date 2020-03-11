أنقرة تطالب اليونان بوقف انتهاك المياه الإقليمية التركية

بالفيديو.. القنصل العمالي في ميلانو يكشف أوضاع المصريين بإيطاليا بعد انتشار كورونا

وزير الأوقاف: فيروس كورونا إنذار للبشرية جمعاء.. ولا علاقة له بعلامات الساعة