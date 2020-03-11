أنقرة تطالب اليونان بوقف انتهاك المياه الإقليمية التركية

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استدعت تركيا سفير دولة اليونان لديها، وطالبت أثينا بإنهاء "انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية وعمليات توقيف صحفيين".
بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء