تقرير رسمي سوداني: الشرطة استخدمت عنفا مُفرطا ضد متظاهرين الشهر الماضي

كشف تقرير رسمي سوداني بشأن أحداث عنف وقعت الشهر الماضي ، أن الحكومة استخدمت عنفا مفرطا ضد المتظاهرين الشهر الماضي.

وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك قد شكل لجنة عليا برئاسة النائب العام تاج السر الحبر للتحقيق في تلك الأحداث حيث قدمت تقريرها الأسبوع الماضي.

وأشار مجلس الوزراء السوداني إلى أن مسيرات شعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالي، انتهت بأعمال عنف في 20 فبراير الماضي أصيب فيها عدد من المواطنين السودانيين.

وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية: إن مجلس الوزراء استعرض اليوم تقرير اللجنة الذي أُعد بعد أن استمعت إلى عدد كبير من الشهود منهم قيادات في الشرطة وضباط الشرطة الذين كانوا منتشرين ميدانيا في ذلك اليوم إلى جانب شهود عيان من المواطنين والمصابين في تلك الأحداث.

وأوضح صالح أن التقرير أشار إلى استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة بالإضافة إلى أن سلوك بعض أفراد الشرطة لم يكن منضبطا..لافتا إلى أنه تم التوصل إلى ذلك من خلال شهادة الشهود وعدد ونوع الإصابات.