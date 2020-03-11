مسعود يبدأ برنامج التأهيل لسرعة العودة لحراسة المصري

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أجرى أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري مساء اليوم الأربعاء عدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية للاطمئنان على مدى تحسن حالة يده بعد إصابته بكسر في إحدى سلاميات الأصابع خلال مباراة المصري ووادي دجلة.

وغاب مسعود عن مباراتي الذهاب والإياب أمام فريق نهضة بركان بالكونفيدرالية بالاضافه إلى غيابه عن مباراة المقاولون العرب بكأس مصر.

وأثبتت الأشعة التى اطلع عليها شادي السعدني طبيب الفريق قرب تماثل مسعود للشفاء التام خلال الأيام القليلة المقبلة ليخضع بعدها اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف يعود بعده للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق استعداداً للمشاركة مع المصري بمباريات الدورى المحلي .