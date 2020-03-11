إصابة نائب في البرلمان الألماني بفيروس كورونا

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الأربعاء أن نائبا في البرلمان الألماني (بوندستاج) عن الحزب الديمقراطي الحر، أُصِيْب بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).