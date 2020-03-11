إصابة نائب في البرلمان الألماني بفيروس كورونا

الأكثر قراءة
العريان لـ«الشروق»: إيقاف الدوري وتجميد النشاط الرياضي المحلي بسبب كورونا
مصدران: فحوصات للعاملين والنزلاء في الفندق الذي ظهرت فيه 3 حالات كورونا بمصر الجديدة
السعودية: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا بينهم مصري قادم من القاهرة
وزير الري: أبي أحمد أقسم أمام الرئيس السيسي بعدم إضرار مصر.. فين ده على الورق؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الأربعاء أن نائبا في البرلمان الألماني (بوندستاج) عن الحزب الديمقراطي الحر، أُصِيْب بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).