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إصابة نائب في البرلمان الألماني بفيروس كورونا

البرلمان الألماني
البرلمان الألماني
برلين - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 7:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 7:49 م

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الأربعاء أن نائبا في البرلمان الألماني (بوندستاج) عن الحزب الديمقراطي الحر، أُصِيْب بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


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