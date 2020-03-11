سهم تويتر يسجل أكبر تراجع له خلال 20 أسبوعا

تراجع سعر سهم موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 12% وهو أكبر تراجع يومي له منذ 24 أكتوب الماضي، في ظل تراجع أسهم شركات التكنولوجيا ككل.



بلغ سعر السهم 13ر30 دولار وهو أقل مستوى له منذ 10 ديسمبر الماضي عندما سجل 31ر34 دولار.



وتراجع مؤشر روسيل 3000 لشركات خدمات الكمبيوتر بنسبة 5ر5% في حين فقد مؤشر روسيل 3000 الأوسع نطاقا 2ر5% من قيمته اليوم.



وجرى تداول 2ر17 مليون سهم من أسهم تويتر بزيادة نسبتها 23% عن متوسط حجم التداول اليومي خلال آخر 20 يوما، حيث كان 14 مليون سهم يوميا بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.