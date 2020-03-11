ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار فندق مخصص للحجر الصحي في الصين إلى 26 قتيلا

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ارتفعت حصيلة القتلى إثر انهيار فندق شرقي الصين كان يستخدم كمرفق للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا إلى 26 بحلول صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وكان فندق شينجيا بمدينة تشيوانتشو الساحلية بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، الذي كان مخصصا للحجر الصحي، انهار يوم السبت الماضي، مما تسبب في حصار 71 شخصا.

وذكرت صحيفة الشعب الصينية أن هناك ثلاثة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

يشار إلى أن الصين سجلت اليوم الأربعاء 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و22 حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة بأن حالات الإصابة في مختلف أنحاء الصين ارتفعت بعد إضافة الحالات الـ24 الجديدة إلى 80778 حالة إصابة بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 3158 حالة.