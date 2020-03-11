ميركل: عواقب أزمة كورونا لا يمكن التنبؤ بها بعد

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن عواقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد لا يمكن التنبؤ بها بعد.

وقالت ميركل -اليوم الأربعاء- في برلين: "لا نعلم إلى أي مدى ستتوقف معدلات الإصابة على درجات حرارة الطقس؟".

وذكرت ميركل أنه "مقارنة بالأزمة المالية عام 2008، يتعين علينا الآن التعامل مع أمور غامضة أكثر بكثير، لذلك فإن الوضع مختلف"، مضيفة: "لكن التعقل والحسم مطلوبان في التعامل مع مثل هذه المواقف في الأزمات".

وأكدت ميركل أهمية توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن وزير المالية أولاف شولتس وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أعلنا عزمهما مناقشة ما إذا كان وإلى أي مدى يتعين تعزيز المساعدات المالية يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى تضرر قطاع الفنادق والمطاعم وقطاعات أخرى من الأزمة.

وذكرت ميركل أن تأمين القطاع الاقتصادي يحتاج إلى التنسيق والتصرف الدولي المشترك.