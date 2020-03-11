ماكرون يطالب الاتحاد الأوروبي بتحرك عاجل لمواجهة وباء كورونا

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي بتحرك عاجل لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي ختام لقاء قمة طارئ تم عقده عبر الإنترنت لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، كتب ماكرون مساء أمس الثلاثاء على تويتر:" على أوروبا أن تفعل كل ما هو ضروري في مجال الصحة والاقتصاد".

وأجرى الزعماء الأوروبيون مشاورات حول الوضع المتفاقم استمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة في مؤتمر عبر الفيديو، تمت الدعوة إليه قبل وقت قصير من انعقاده.

وأضاف ماكرون:" في ظل عدوى كورونا لا ينبغي أن نترك مجالا للتكهنات وزعزعة الاستقرار".

من جانبه، دعا زافير بيتل، رئيس وزراء لوكسمبورج زعماء التكتل إلى تنسيق الإجراءات التي تتم على الصعيد الوطني في دول التكتل وقال إنه ينبغي أن تستند مواجهة الأزمة على مبادئ توجيهية مشتركة حتى تتمكن كل دول الاتحاد الأوروبي من التصدي لانتشار الفيروس وتداعياته بصورة أفضل.