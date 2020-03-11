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رئيس معهد «روبرت كوخ» الألماني: كورونا سيواصل انتشاره في الصين

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 5:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 5:27 م

ذكر رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل لوتار فيلر، أنه حتى عقب خفوت تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، فإن الفيروس سيواصل انتشاره هناك.

وقال فيلر -اليوم الأربعاء- في برلين، إن قرار إغلاق مدينة ووهان كان إجراء جذريا، مضيفا: "عندما يتم إلغاء الحظر فلن يختفي الفيروس من العالم بالطبع"، موضحا أن عدد حالات الإصابة سيزيد مجددا في الصين بالتأكيد، مردفا: "هذه موجات مختلفة من الانتشار".

وذكر فيلر أن لا أحد يعلم متى ستحدث هذه الموجات ونطاق مداها، مضيفا أنه من السذاجة توقع إمكانية إخراج فيروس من بلد ما.

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