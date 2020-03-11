رئيس معهد «روبرت كوخ» الألماني: كورونا سيواصل انتشاره في الصين

ذكر رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل لوتار فيلر، أنه حتى عقب خفوت تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، فإن الفيروس سيواصل انتشاره هناك.

وقال فيلر -اليوم الأربعاء- في برلين، إن قرار إغلاق مدينة ووهان كان إجراء جذريا، مضيفا: "عندما يتم إلغاء الحظر فلن يختفي الفيروس من العالم بالطبع"، موضحا أن عدد حالات الإصابة سيزيد مجددا في الصين بالتأكيد، مردفا: "هذه موجات مختلفة من الانتشار".

وذكر فيلر أن لا أحد يعلم متى ستحدث هذه الموجات ونطاق مداها، مضيفا أنه من السذاجة توقع إمكانية إخراج فيروس من بلد ما.