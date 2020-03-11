اليونسكو: تشكيل مجموعة خبراء لإعداد مدونة قواعد أخلاقية للذكاء الاصطناعي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الأربعاء تشكيل فريق من الخبراء لإعداد "مدونة قواعد أخلاقية“ للممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيقوم الفريق الذي يضم 24 خبيرا من أنحاء العالم، بإعداد مسودة أولية لما تصفه اليونسكو بـ "أول وثيقة عالمية لتحديد معايير" الذكاء الاصطناعي.

وقالت، أودري أزولا، المدير العام لليونسكو، "إنها مسؤوليتنا أن نقود نقاشا عالميا واعيا من أجل دخول هذا العصر الجديد بأعين مفتوحة، دون التضحية بما لدينا من قيم، من أجل إقامة قاعدة عالمية مشتركة من القيم الأخلاقية للذكاء الاصطناعي".

وقالت اليونسكو إنه من المقرر أن تتبنى الدول الأعضاء بالمنظمة النسخة النهائية من المدونة الأخلاقية في مؤتمر عام يعقد العام المقبل.