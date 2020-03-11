مستشفى بني سويف الجامعي تستعين بالكواشف لمواجهة فيروس كورونا

في إطار خطة كلية الطب ومستشفى بني سويف الجامعى للوقاية من فيروس كورونا وتحت رعاية الدكتور عاطف مرسى عميد كلية طب بنى سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفى وتحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى أن المستشفى الجامعي ببني سويف سوف تبدأ قريبا باستخدام بالكواشف الطبية للاطمئنان على طلبة كلية الطب والمرضى المترددين على المستشفى والزائرين بتوفير عدد من أجهزة قياس الحرارة للمترددين على المستشفى بجميع مداخل المستشفى وذلك لمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عاطف مرسى أنه تم توفير عدد من غرف العزل داخل قسم الطوارئ بالمستشفى لعزل اى حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وقد شدد سيادته على اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس وأضاف عميد طب بنى سويف , أن كلية طب بني سويف قامت بعمل سلسلة من الندوات والمؤتمرات لرفع الوعي لدى طلاب كلية الطب والعاملين بالمجال الصحي من أطباء وموظفين داخل الكلية والمستشفى وداخل الحرم الجامعي.

حيث قام الدكتور عاطف مرسى والدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفى بنى سويف الجامعى, بعمل جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على سير العمل بها حيث تفقد قسم الطوارئ الجديدة بعد التوسعات التي تمت بها تم إضافة 27 سرير رعاية مركزة بالمستشفى الجامعي بواقع 8 أسرة رعاية، 9 أسرة أطفال، 10 أسرة باطنة.

وقال الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى أنه جار توسعة وحدة المبتسرين بقسم الأطفال لتصل إلى عدد 27 حضانة لاستيعاب العدد المتزايد من الأطفال الذين يحتاجون إلى حضانات وكذلك أشاء دور رابع بالمبنى الادارى لتوسعة المبنى وإضافة وحدات جديدة داخل المبنى وأن المستشفى في الآونة الأخيرة شهدت عدد كبير من التوسعات التي تخدم بدورها المرضى المترددين وخدمة طبية مميزة.

وأكد أنه بناء على توجيهات معالى رئيس الوزراء ورئيس الجامعة وعميد كلية الطب سوف يتم وقف الزيارة للمرضى ابتداء من 4 مارس 2020 وذلك للحد من انتقال العدوى والعمل بالضوابط للوقاية من العدوى ومكافحتها.