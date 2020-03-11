تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب كورونا

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة لويس روبياليس، تأجيل إقامة نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» حول العالم.

وكان من المفترض إقامة النهائي يوم 18 أبريل المقبل، ولكن الاتحاد توصل لاتفاق في اجتماع مع رؤساء ناديي ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو للحفاظ على صحة اللاعبين والجماهير.

وجاء هذا القرار في ظل اقتناع جميع الأطراف بعدم إمكانية خوض هذه المباراة خلف الأبواب المغلقة باعتبارها حفلة كروية للجماهير.

ومن المفترض أن يقرر الاتحاد الموعد الجديد لمباراة النهائي، وفقًا لتفشى الفيروس في إسبانيا، وهناك عدة مواعيد بديلة أبرزها يوم السبت 30 مايو، أي بعد أسبوع من انتهاء بطولة الليجا، والأمر المؤكد أن المباراة ستقام في الملعب الأولمبي لإشبيلية ملعب «لا كرتوخا».

وفي حالة اتخاذ قرار بإقامة نهائي كأس الملك في 30 مايو المقبل، سيضطر الاتحاد لطلب تعديل موعد إحدى الفعاليات التي من المقرر إقامتها في ملعب إشبيلية ونقل المباراة إلى ملعب فيامارين، لهذا سيطلب التعاون من إقليم الأندلس لتنظيم هذا القرار.

وكانت الحكومة الإسبانية اتخذت إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إسبانيا والتي ارتفع بها الوباء إلى حد مخيف خاصةً في إقليم الباسك، كما تم إنشاء حجر صحي لمكافحة الفيروس.

من جهة أخرى، طالبت رابطة اللاعبين الإسبان بتعليق المسابقات في جميع الدرجات المختلفة نظرًا لانتشار فيروس كورونا الواسع في الأقاليم الإسبانية.

جدير بالذكر أن قرار تأجيل كأس ملك إسبانيا لم يكن وحده بل شهدت الساعات الماضية تأجيل مباراتي روما وإشبيلية وإنتر ميلان وخيتافي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي والتي كان من المقرر انعقادها غدًا مساء الخميس.