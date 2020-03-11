عملية أمنية للشرطة البريطانية في لندن بعد الاشتباه في سيارة

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نفذت الشرطة البريطانية عملية أمنية في لندن؛ بعد الاشتباه في سيارة وسط الشارع.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة فحصت السيارة للتأكد من خلوها من أي مواد مشبوهة.