 عملية أمنية للشرطة البريطانية في لندن بعد الاشتباه في سيارة - بوابة الشروق
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عملية أمنية للشرطة البريطانية في لندن بعد الاشتباه في سيارة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 2:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 2:13 م

نفذت الشرطة البريطانية عملية أمنية في لندن؛ بعد الاشتباه في سيارة وسط الشارع.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة فحصت السيارة للتأكد من خلوها من أي مواد مشبوهة.


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