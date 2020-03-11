تحطم طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الباكستاني في إسلام آباد

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ذكر سلاح الجو الباكستاني في بيان أن طائرة مقاتلة طراز "اف-16" تابعة لسلاح الجو الباكستاني، تحطمت بالقرب من منطقة "شاكارباريان" في إسلام آباد صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

وطوقت الشرطة ومسؤولو الإنقاذ موقع التحطم.

وتُجرى جهود إنقاذ لاحتواء كرة ضخمة من النار في الموقع. وذكرت مصادر أن الطائرة تحطمت بالقرب من غابة "شاندتارا" الواقعة في المنطقة.

وكانت الطائرة تجري تدريبات روتينية استعدادا للعرض العسكري المقرر أن يُجرى في 23 مارس، عندما تحطمت، حسب سلاح الجو.

ولم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا في الحادث.