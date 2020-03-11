مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يعلن جوائزه اليوم بعد تعليق النشاط

جيمى جون لوى من معبد الأقصر: انتشار فيروس كورونا لم يثننى عن هذه الزيارة ويجب ألا ندع الخوف يوقف خططنا



تعلن لجان تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن جوائز الدورة التاسعة فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن علق المهرجان أنشطته استجابة لقرار رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بإلغاء جميع الأنشطة الجماهيرية على مستوى الجمهورية.



وكان المهرجان أقام آخر فعالياته ظهر الإثنين الماضى بمؤتمر صحفى ضخم بمعبد الأقصر للنجم العالمى جيمى جون لوى ضيف شرف المهرجان، والذى حرص على القيام بجولة بين آثار معبد الأقصر، وأبدى إعجابه الشديد بالحضارة المصرية، وقال: إنها تؤكد أن إفريقيا هى أصل العالم.



وفى المؤتمر الصحفى أكد النجم العالمى حرصه على زيارة مصر، والتى أتيحت من خلال مهرجان الأقصر السينمائى والذى يشارك فيه بفيلمين، مؤكدا أن انتشار فيروس كورونا لم يثنه عن هذه الزيارة، وعلق قائلا: «العالم فيه الكثير من الأمراض التى يمكن أن تقتل الناس، ويجب ألا ندع الخوف يوقف خططنا».



وتحدث جيمى جون لوى عن كيفية عبوره إلى هوليوود، وقال إن الأمر لم يكن سهلا، وإنه من الصعب على غير الأمريكيين أن يسلكوا طريقهم إلى عالم السينما فى هوليود، فأمريكا لا تعترف بأى شخص بسهولة، لكنه استطاع أن يصل إلى ما وصلت إليه فى هوليوود لكونه ذهب إلى هناك كشخصية فنية قوية، تستند إلى أدوار مهمة قدمها فى أفلام أوروبية وإفريقية، خبرات كبيرة اكتسبها خلال عمله فى بلدان مختلفة.



وأشار النجم العالمى إلى أن العمل فى هوليوود يحتاج أيضا إلى شخص دبلوماسى يعى أدوات اللعبة ويعرف كيف يسوى أموره.



وقال جيمى جون لوى إنه يؤمن بأن مستقبل السينما فى إفريقيا، وأنه يجب على السينمائيين الأفارقة أن يؤمنوا بهذا الرأى، لأن الأمريكيين والأوروبيين والآسيويين سبقونا لأنهم امتلكوا التكنولوجيا، ولكن الآن أصبح أى شخص يملك كاميرا قادرا على تقديم فيله، مشددا على أن الحضارة الإفريقية لديها الكثير من القصص التى يمكن أن نحكيها فى أفلامنا.



وأشار بيده إلى آثار معبد الأقصر وقال: «من هنا يمكن أن نحكى الكثير».



وأكد النجم الأسمر استعداده للاشتراك فى أفلام لمنتجين ومخرجين أفارقة، وأنه ليس لديه أى مانع للعمل بأفلام نيجيرية أو جنوب إفريقيا أو ساحل العاج، وقال إنه اشترك بالفعل فى أفلام إفريقية، فيما أبدى رغبته فى المشاركة بأعمال مصرية.



وشدد على ضرورة اهتمام السينمائيين الأفارقة بإيجاد نقاط تواصل بينهما، مؤكدا على دور مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى فتح آفاق التعارف والتواصل، وقال يجب على الأفارقة أن يكون لديهم ثقة فى أنفسهم وأنهم قادرون على احتلال مكانة متميزة عالميا.



وعلى صعيد متصل سحب المخرج أحمد رشوان فيلمه «قابل للكسر» من المنافسة فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان وذلك بعد أن تعذر عرض الفيلم فى المهرجان، وحسب جداول عروض المهرجان كان ينتظر إقامة احتفالية خاصة للفيلم بحضور نجومه وصناعه بمناسبة عرضه العالمى الأول.



وكانت مدينة الأقصر تعرضت لحالة من التوتر فى الساعات الأخيرة بعد اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث قامت السلطات بتوسيع إجراءات المكافحة وإجراء فحوصات لنزلاء الفنادق.