 بوليفيا تحتل المركز الـ13 في أمريكا اللاتينية المسجلة للإصابة بكورونا - بوابة الشروق
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بوليفيا تحتل المركز الـ13 في أمريكا اللاتينية المسجلة للإصابة بكورونا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:00 م
أعلن وزير الصحة البوليفي انيبال كروز اليوم الأربعاء اصابة أول حالتين بفيروس كورونا في بلاده، ما يجعلها الدولة الثالثة عشر في أمريكا اللاتينية التي يصل إليها المرض القاتل.

وقال الوزير فى مؤتمر صحفى أن الحالتين هما امرأتين تتراوح أعمارهما بين 60 و 64 عاما سافرتا مؤخرا إلى إيطاليا، مضيفا أنه تم عزلهما في مدينتي أورورو وسانتا كروز.

وتأتي هذه الأخبار بعد تأكيد وزارة الصحة في بنما اصابة ثمانية أشخاص على أراضيها بالفيروس، وأن شخصًا - يبلغ من العمر 64 عامًا- كان يعاني بالفعل من أمراض السكري والالتهاب الرئوي - توفي بسبب إصابته بكورونا.

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