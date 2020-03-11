مجلس الوزراء الألماني يمهد الطريق لتعديل المهمة العسكرية في العراق

مهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لتعديل مهمة القوات الألمانية في العراق.

ووافق المجلس اليوم الأربعاء على تفويض تكميلي يعيد صياغة مهام القوات الألمانية في العراق كجزء من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

ويأتي القرار على خلفية قرار سابق للبرلمان الألماني بإنهاء مهمة طائرات الاستطلاع "تورنادو" بحلول 31 مارس الجاري.

وينص التفويض التكميلي على تمديد مهمة طائرة التزود بالوقود العسكرية لما بعد 31 مارس الجاري. كما تعتزم ألمانيا توفير طائرات نقل لقوات التحالف الدولي لمكافحة داعش ومنظمات دولية وحلفاء وشركاء.

وعبر رادار جوي تعتزم ألمانيا علاوة على ذلك المساهمة في الرصد المبكر للطائرات والصواريخ، لتسد بذلك فجوة نشأت مؤخرا في التحالف.

وجاء في نص التفويض الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه من المقرر أيضا تنظيم مساعدات الجيش الألماني في تدريب القوات المسلحة العراقية وسط العراق، والتي تُجرى حاليا في إطار التحالف الدولي لمكافحة داعش، لتكون ضمن مهمة التدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). ويتوافق هذا التعديل مع رغبة الحكومة العراقية.

ومن المقرر أن يستمر التفويض التكميلي حتى 31 أكتوبر المقبل. ويتعين أن يوافق البرلمان الألماني على التفويض حتى يصبح ساري المفعول.