بيل جيتس وآخرون يتعهدون بتقديم 125 مليون دولار لإيجاد لقاح لـ«كورونا»

تعهدت مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسات خيرية كبيرة أخرى، تقديم مبلغ يصل إلى 125 مليون دولار، للمساعدة في التسريع بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي قالت منظمة الصحة العالمية إنه يقترب من معدلات الوباء.

وستركز جهود البحث على الأدوية الجديدة والمعدلة التي يمكن استخدامها على الفور لعلاج المرضى المصابين بالفيروس، وربما الفيروسات الأخرى في المستقبل، وفقا لصحيفة "جيرواليزم بوست" الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغرض من هذا الدعم، هو ضمان توفير علاج الفيروس في البلدان الفقيرة وبأسعار معقولة للأفراد.

ومن المقرر أن تساهم مؤسسة جيتس بـ 50 مليون دولار، كما تساهم ومؤسسة Wellcome Trust الخيرية بمبلغ يصل إلى 50 مليون دولار، وقد خصص صندوق Mastercard Impact ما يصل إلى 25 مليون دولار.

ويمثل تمويل مؤسسة جيتس جزءا من تعهدها الشهر الماضي بالمساعدة بمبلغ 100 مليون دولار لإيجاد علاج الفيروس.

بدوره، قال مارك سوزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، إن "فيروسات مثل كوفيد – 19 تنتشر بسرعة، لكن تطور اللقاحات والعلاجات لوقفها يتحرك ببطء".

وأضاف سوزمان: "إذا أردنا أن نجعل العالم آمنا من حالات تفشي الفيروس، خاصة لأولئك الأكثر ضعفا، فإننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لجعل البحث والتطوير يتحركان بشكل أسرع، وهذا يتطلب من الحكومات والمؤسسات الخاصة والمنظمات الخيرية العمل بسرعة لتمويل البحث والتطوير ".