تراجع البورصة السعودية ومؤشرها يخسر 210 نقاط

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، اليوم الأربعاء، جلسته على تراجع بنسبة 3.1% عند 6552 نقطة (- 210 نقاط)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال.

وتصل بذلك خسائر مؤشر السوق السعودي منذ بداية الأسبوع الحالي فقط إلى أكثر من 900 نقطة وبنسبة 12.3%.

وشهدت جلسة اليوم تراجعًا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهم "أرامكو السعودية" بنحو 5% عند 29.70 ريال.

وأنهت أسهم "سابك" و"مصرف الراجحي" و"الأهلي التجاري" تداولاتها اليوم، على تراجع بنسب تراوحت بين 3 و4%.

وتراجعت عدة أسهم بالنسبة القصوى، منها "أسمنت المدينة" و"مجموعة الحكير" و"الخزف" و"أسمنت أم القرى".

في المقابل، صعد سهم "البحري" بالنسبة القصوى عند 35.50 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 8 ملايين سهم.