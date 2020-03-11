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هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وانخفض نيكي 0.55 في المئة مسجلا 19758.26 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة إلى 1403.11 نقطة.