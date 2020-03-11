 المؤشر نيكي ينخفض‭ ‬0.55% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مارس 2020 3:43 ص القاهرة القاهرة 24°
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المؤشر نيكي ينخفض‭ ‬0.55% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 9 مارس 2020. تصوير: إدجار جاريدو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 9 مارس 2020. تصوير: إدجار جاريدو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 3:40 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 3:40 ص

هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وانخفض نيكي 0.55 في المئة مسجلا 19758.26 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة إلى 1403.11 نقطة.


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