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شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 9 مارس 2020. تصوير: إدجار جاريدو - رويترز.

هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وانخفض نيكي 0.55 في المئة مسجلا 19758.26 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة إلى 1403.11 نقطة.