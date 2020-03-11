أهلي «فايلر» يسعى لمواصلة انتصاراته المتتالية في مباراة قوية أمام سموحة

السويسري يلجأ لسياسة التدوير والدفع بالبدلاء في ظل الإيقافات والاصابات.. صدقي يبحث عن العودة بنقطة التعادل .. وغياب ناصر ماهر ومحسن بسبب بند الاعارة

يعود الأهلي فعليا لخوض مبارياته المحلية بعد غياب 25 يوما ، ويواجه سموحة باستاد القاهرة في السابعة والنصف ، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي ، مباراته أمام سموحة ، بعد فترة غياب دامت 25 يوما عن الدوري ، منذ اخر مباراة خاضها فعليا امام المصري 14 فبراير الماضي ، ولم يلعب مواجهته المؤجلة امام الزمالك ، لانسحاب الاخير ، في الوقت الذي خاض مواجهة السوبر المحلي امام المارد الابيض وخسره ، بجانب مباراتين في دور الثمانية في دوري ابطال افريقيا ، امام صن داونز الجنوب افريقي ، وتأهل علي حسابه بنتيجة 3/1 في مجموع المباراتين ، ليواجه الوداد المغربي في الاول من مايو القادم في الذهاب بإستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحقق الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني ، ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ مسابقة الدوري ، وأصبح على بعد انتصار وحيد ، لمعادلة الرقم التاريخي بالفوز 17 مباراة متتالية في افتتاحية موسم 2004/2005 الذي حققه الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه ، ويبحث الأهلي عن استمرار توسيع الفارق بينه وبين منافسيه في الدوري ، للتفرغ للمواجهات الصعبة في دوري ابطال افريقيا ، خاصة وان هدف الادارة العودة لمنصة التتويج كبطل للقارة وتحقيق اللقب التاسع بعد غياب 7 سنوات .

ويعاني الأهلي من غيابات مهمة في صفوفه ، بداعي الإيقاف والإصابة ، حيث يفتقد جهود الثلاثي الموقوف محمود كهربا وجونيور أجاي وياسر إبراهيم، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المحلي، الشهر الماضي، بالإمارات.

كما تبدو فرص لحاق الأنجولي جيرالدو صعبة في ظل معاناته من الإصابة بالتواء في كاحل القدم ، ويعاني علي معلول الظهير الأيسر من إجهاد في العضلة الأمامية، ولم يتحدد موقفه من المباراة ، في ظل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني ، في إراحة بعض العناصر الأساسية التي تعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات، ومنح الفرص للعناصر التي لم تشارك في الفترة الماضية، في إطار سياسة التدوير التي ينتهجها الجهاز الفني.

ففي الدفاع ، وفي ظل غياب ياسر إبراهيم سيكون الحل الأبرز أمام فايلر الاستعانة بمحمود متولي إلى جوار رامي ربيعة في الخط الخلفي، بينما يظل أيمن أشرف حلا لهذا الأمر إذا لم يشارك في مركز الظهير الأيسر بديلا لعلي معلول ، بجانب محمد هاني في الجانب الايمن بديلا للمخضرم احمد فتحي ، ويملك الأهلي بدائل على مستوى وسط الملعب، حال قرر فايلر إراحة أحد لاعبي الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وفي مقدمتهم حسام عاشور قائد الفريق، إلى جانب محمد مجدي أفشة الذي يستطيع اللعب في مركزي الوسط المدافع وصناعة اللعب ، وفي الوسط الهجومي ، يملك الأهلي عدة بدائل يمكن لفايلر الاستعانة بها، يأتي في مقدمتها أحمد الشيخ وحسين الشحات، فضلا عن وليد سليمان الذي يمكنه اللعب في مركزي الجناح وصناعة اللعب ، ويظل مركز رأس الحربة في مأمن في ظل وجود مروان محسن والسنغالي آليو بادجي، الذي شارك أساسيا لأول مرة أمام صن داونز .

في المقابل ، يدخل سموحة تحت القيادة الفنية لحمادة صدقي ، في مهمة خطف نقطة من انياب الأهلي ، فالتعادل بمثابة فوز للفريق السكندري في ظل المستوي العالي الذي يقدمه الفريق الاحمر في الدوري ، ويغيب عن سموحة الثلاثي المعار من الأهلي كريم يحيي وناصر ماهر وصلاح محسن ، لوجود بند في الاعارة يمنعهم من المشاركة امام الأهلي ، وسيلجأ صدقي ، لجهود محمد طلعت المهاجم ، بجانب الليبي محمد الترهوني ومعهما حسام حسن هداف الفريق ، ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة .