مجلس الأمن الدولي يدعم اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان في أفغانستان

أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء قرارا يؤيد اتفاق واشنطن مع حركة طالبان بهدف تمهيد الطريق للسلام في أفغانستان.

وصوت المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع على تبني النص الذي ترعاه الولايات المتحدة والذي "يرحب باتخاذ الخطوات المهمة نحو إنهاء الحرب وفتح الباب أمام المفاوضات بين الأفغان" التي أتاحها الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة الموقّع في فبراير في قطر.

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تشارك حركة طالبان المسلحة في محادثات السلام الأفغانية الأفغانية، بهدف مناقشة مستقبل البلاد.

كما يحث القرار "حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية على المضي قدما في عملية السلام، بما في ذلك من خلال المشاركة في المفاوضات بين الأفغان من خلال فريق تفاوض متنوع وشامل يتكون من قادة من الساسة وقادة المجتمع المدني الأفغان، ومن بينهم نساء".

وبدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان في أعقاب توقيع الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء أطول حرب بالنسبة لها، والتي تخوضها في أفغانستان منذ عام 2001.

وتهدف واشنطن إلى سحب جميع قواتها من البلاد في غضون 14 شهرا، إذا التزمت طالبان بجانبها من الاتفاق.