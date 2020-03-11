إذا نظرت من نافذة الطائرة لتتعرف على معالم العاصمة السعودية، ستطالعك مناظر لضباب خفيف جاف بني اللون يلف أحيائها، وهو مشهد يعطيك فكرة عما يعنيه وجود كثير من الحدائق وتوفر إمدادات كبيرة من المياه لسكان الرياض.

ويقيم سكان الرياض البالغ عددهم 8 ملايين نسمة في قلب شبه الجزيرة العربية المحاطة بالصحاري من كل جانب، ونادرا ما يهطل المطر في هذا المكان مقارنة بأي موقع آخر في العالم، وفي فصل الصيف يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ومن هنا فلا يثير الدهشة أن يتطلع الناس إلى الظل والماء.

ولإعطاء العاصمة السعودية لمسة من الخضرة، يسعى المواطنون لإقامة الحدائق والمتنزهات، وتنفذ شركة "بوديكر" الألمانية المتخصصة في معمار المناظر الطبيعية ومقرها برلين، مشروعات لإقامة الكثير من هذه الحدائق، ويمثل هذه الشركة في الرياض أورليخ ريدرير، ومن بين زبائنه عدد من أثرياء البلاد إلى جانب المسؤولين بالحكومة وأمراء ووزراء ورجال أعمال، ويصفهم ريدرير بأنهم "الأشخاص القادرون على تحمل التكلفة".

والحدائق التي يقيمها ريدرير في الرياض لا يمكن لأحد في بلده ألمانيا أن يحلم بها.

ويقول ريدرير، إن "بناء حديقة على مساحة 15 هكتارا لا يمثل شيئا كبيرا هنا"، وخلال الـ15 عاما الأخيرة أقام حدائق تزيد مساحة الواحدة منها عن 20 ملعبا لكرة القدم، وتضم بعضها بحيرة صغيرة، كما يحتفظ بعض الزبائن بحيوانات في حدائقهم.

ويمكن أن تبلغ تكلفة الحديقة منها بسهولة أكثر من 10 ملايين دولار.

ويعتبر أصحاب الحدائق في الغالب أن هذه المساحات الخضراء هي جزء من أماكن إقامتهم وقت العطلات، أي هي بمثابة مكان يهربون فيه من الإقامة في الرياض المتربة والحارة، ويقول ريدرير "إنهم يدعون أفراد عائلاتهم وأصدقائهم لتمضية الوقت في هذه الحدائق"، ويضيف أن النباتات بالمنطقة تعد في نظر السعوديين ذات قيمة أكبر مقارنة بما عليه الحال في أوروبا، وتؤدي وظيفة كرمز لعلو الوضع الاجتماعي مثلها مثل اقتناء يخت أو سيارة فارهة.

وأصبح لمؤسس الشركة ريتشارد بوديكير بصمته على الرياض التي وصل إليها عام 1973، وأمضى حياته في إقامة مشروعات لجعل المدينة أكثر خضرة، وأحد أكثر مشروعاته شهرة هو الحي الدبلوماسي الكائن غربي العاصمة، ونجح في إقامة علاقات وثيقة مع العائلة الحاكمة، وزادت شهرته لدرجة أن مجلة دير شبيجل الألمانية الإخبارية أطلقت عليه لقب "ريتشارد العرب" نسبة إلى الفيلم الشهير الذي يحمل اسم "لورانس العرب"، وبعد وفاته عام 2019 تم إطلاق اسمه على متنزه عام.

ويقول ريدرير إن بوديكير كان لديه بعد نظر حقيقي وكان صديقا شخصيا لكثير من الشخصيات البارزة في السعودية، ودرس ريدرير مع ابن بوديكير الذي يدير الآن شركة معمار المناظر الطبيعية.

ويحب ريدرير الإمكانات الابتكارية التي يتاح له تنفيذها في المملكة العربية السعودية، ويقول "إنه بإمكانك أن تنفذ أشياء رائعة ومجنونة في بعض الأماكن ولكن هنا يمكنك أن تنفذها بشكل أفضل".

وأقام ريدرير شلالا بارتفاع 30 مترا وصمم عددا لا يحصر من أحواض السباحة، ويقول إن الناس في السعودية يشعرون بالإعجاب والحماس أيضا إزاء هذه المشروعات.

غير أن مسألة إمدادات المياه تمثل مشكلة متزايدة، حيث إن أنواع الواحات التي ابتكرها ريدرير تحتاج إلى الكثير من الماء.

ولا تتمتع السعودية بأية أنهار أو بحيرات، وبالتالي تعتمد على تجميع المياه الجوفية أو تحلية مياه البحر وهي عملية تحتاج إلى طاقة كثيفة.

وتعد معدلات استهلاك المياه الجوفية في السعودية هي الأعلى في العالم، وذلك وفقا لما تقوله داليا سامرا روته التي ترأس الغرفة الألمانية للتجارة الخارجية.

ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة بالسعودية يستهلكان حاليا كميات من المياه تفوق ما يمكن تعويضه وتجديده، وفي عام 2018 جاءت ما نسبته 70% من المياه المستخدمة في السعودية من مصادر غير دائمة.

وفي هذا الصدد، نقل الموقع الإخباري "سعودي جازيت" وثيق الصلة بالحكومة السعودية عن خبير بجامعة الملك فيصل قوله، إن المياه الجوفية بالبلاد ستنضب في غضون الأعوام الـ13 المقبلة.

ويؤكد ريدرير أن الوعي البيئي يمكن أن يزداد في السعودية، وتحاول شركته أن تكفل أنها تستخدم مياه متجددة، وهو ينصح عملاءه بعدم زراعة النخيل حيث يستهلك كميات كبيرة من المياه، ويقول ريدرير إنه بشكل عام فإن الناس في السعودية أصبحوا أكثر وعيا بالقضايا البيئية.

وتتفق سمارا روته مع هذا الرأي وتقول "إن الأمور تتحسن، وهم يسيرون على الطريق الصائب، وأدركت السعودية أن هناك ضرورة للقيام بعمل للحفاظ على البيئة وتوفير المياه"، ولا تزال توجد سبل هنا كما هو الحال في أماكن أخرى لإيجاد حلول.