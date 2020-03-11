إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني وعدد من الوزراء بفيروس كورونا

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بإصابة إسحق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).

ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم جهانجيري، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حاليا للحجر الصحي.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، إلى جانب كل من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وحتى اليوم الأربعاء سجلت في أراضي إيران 9000 إصابة بهذه السلالة، التي تنحدر من الصين، بما في ذلك 354 حالة وفاة.