ميركل تدعو المواطنين إلى الاعتدال في ظل التكالب على الشراء بسبب كورونا

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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها إلى الاعتدال في ظل التكالب الحالي على شراء المنتجات الغذائية ومستلزمات الوقاية على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل -اليوم الأربعاء- في برلين إن الهيئة الاتحادية للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث توصي بتخزين قدر معين من المنتجات الضرورية، وأضافت: "لكن الاعتدال والوسطية هنا هو الاستجابة السليمة (لهذه التوصية)".

تجدر الإشارة إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد دفع المستهلكين في ألمانيا إلى "حمى شراء"، حيث تُظهر صور من المتاجر رفوفا خاوية وإقبالا قويا على شراء المواد الغذائية وأوراق المرحاض ومحارم التنظيف والمطهرات.