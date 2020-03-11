«اقتصادية قناة السويس» ترفع درجة الطوارئ لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية

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رفعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس درجة الطوارئ بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية، ومايصاحبها من رياح شديدة وعواصف ترابية وأمطار يحتمل وصولها لحد السيول على مختلف أنحاء الجمهورية وخاصة مدن القناة.

وأكد بيان المنطقة أن القطاع الجنوبي بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الأمن، والمطورين الصناعيين جهز مركز بمقر الهيئة، لإدارة الأزمات، والتأكيد على عمل مخرات السيول وتأمين الشبكة الكهربائية بالقطاع.

وأكد اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبى، إقامة مركز لإدارة الأزمات من ممثلى قطاعات الأمن الصناعى والبيئة، والأمن والمشروعات؛ لمتابعة أية تطورات فى الموانئ و المنطقة الصناعية والتواصل مع المطورين الصناعيين بشكل مستمر، وتكثيف ورديات العمال.

فيما رفعت المنطقة درجة الاستعداد بموانئ القطاع الشمالى فى شرق وغرب بورسعيد وتشكيل مركز للعمليات مكون من الإدارة الهندسية والحركة والأمن، بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والجهات المعنية، وتجهيز ورديات من المهندسين والفنيين للمتابعة المستمرة لأية طوارئ.

وقال اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالى، إن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية شبكة صرف صحى لاستيعاب الأمطار والسيول في مثل هذه الأحوال للطقس.