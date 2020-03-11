الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى وتتخذ الإجراءات الوقائية في عدة محافظات لمجابهة فيروس كورونا

قامت قيادات أجهزة وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، في عدة محافظات برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى قطاعات الصحة واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، أبرزها تطهير أماكن التجمعات والمصالح الحكومية وتكثيف حملات التوعية بأهمية النظافة العامة والشخصية بالمدارس والجامعات ودور العبادة وشاشات العرض.



ففي شمال سيناء، أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل، اتخاذ كافة الاجراءات وتطبيق الاحتياطات القياسية في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى قطاع الصحة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات الصارمة في تطبيق الاحتياطات القياسية لمنع الإصابة بفيروس كورونا أو نقل أي مرض معد.



وفي كفرالشيخ، تابع المحافظ جمال نور الدين أعمال التطهير والوقاية والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات بدائرة المحافظة، بالتنسيق مع الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والتأكيد على النظافة العامة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية والتطهير الدوري يوميًا.



وفي الوادي الجديد، عقد المحافظ محمد الزملوط، اجتماعا مع أعضاء لجنة مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التأكيد على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا وأبرزها تطهير أماكن التجمعات والمصالح الحكومية ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية ونشر وتوزيع ملصقات توعوية بكافة القطاعات وأماكن تقديم الخدمات.



ووجه المحافظ بانعقاد غرفة عمليات رئيسية لإدارة الموقف على مدار الساعة وتلقي المعلومات والتكليفات والتعامل مع أي بلاغات، والتعامل الحازم مع الشائعات في هذا الشأن؛ منعا لإثارة البلبة وإشاعة الذعر بين المواطنين.



وفي الدقهلية، أصدرت جامعة المنصورة بياناً هاماً بشأن السيدة التي كان مشتبها في إصابتها بفيروس كورونا بعد أن تم احتجازها بقسم الباطنة بمستشفى الجامعة الرئيسي للمتابعة من مرض الروماتويد الذي تعاني منه منذ عام 1998، ذكرت فيه أنه تم تحويل السيدة، والتي تبلغ من العمر 41 عاما إلى وزارة الصحة، طبقا للإجراءات المتفق عليها بين الجامعة ووزارة الصحة لنقل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا طبقا لبرتوكول التعامل مع الحالات المشتبه بها، لإجراء التحاليل المعملية للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه، وأظهرت النتائج عدم إصابتها بالفيروس.



وأضاف البيان أن الجامعة تؤكد حرصها التام على اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب، وأهابت الجامعة بجميع الجهات الإعلامية عدم نقل الأخبار غير المؤكدة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات.



وفي أسوان، أعطى المحافظ أشرف عطية توجيهاته لمديرية الصحة بتكثيف الحملات على محلات بيع العصائر والمرطبات وخاصة عصير القصب لمنع إستخدامها زجاجات البلاستيك الغير صحية و الأكواب الزجاجية التي يعاد استخدامها في تعبئة و بيع العصير بشكل متكرر، على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافه والأكواب ذات الاستخدام الواحد وذلك للحد من العدوى وانتشار الأمراض بشكل عام.



وأكد أن الوضع آمن تماماً بجميع أرجاء المحافظة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم رصد أى حالة إيجابية من أبناء أسوان مصاب بمرض الكورونا، في حين يتم التعامل من وزارة الصحة بجدية وشفافية كاملة مع أي حالات اشتباه من الزائرين.



وشدد أشرف عطية على تطبيق الإجراءات الوقائية على الدواوين الحكومية في المحافظة والمديريات والهيئات والشركات من خلال تكثيف مرور أطقم طبية على العاملين الذين لديهم أعراض مشابهة لأعراض مرض الكورونا، مع تعقيم وتطهير هذه المباني على غرار ما تم في الفنادق والبواخر السياحية والمواقع الأثرية والبازارات وغيرها؛ لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين من انتشار أي أمراض.