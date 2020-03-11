رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق: انهيار أسعار النفط لا يعني أن بلدنا أصبح مفلسًا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبد المهدي، اليوم/الأربعاء/، إن انهيار أسعار النفط لا يعني أن العراق أصبح مفلسًا.

وأشار عبد المهدي - خلال ترؤسه اجتماعًا بشأن الموازنة وانخفاض أسعار النفط، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إلى أن "العراق يواجه تحديات كبيرة لكنه قادر على تجاوزها"، مؤكداً أن "الأزمات الحالية تستدعي القلق وليس الفزع أو الانهيار"، لافتًا إلى أن "العراق بلد قوي ولطالما تجاوز أكبر المصاعب، ونحتاج إلى روح تفاؤلية والابتعاد عن السلبيات لتجاوز الأزمة".

ونوه بأن "انهيار أسعار النفط لا يعني أن العراق أصبح مفلساً"، مبينا أن "موازنة العراق بحاجة إلى مراجعة".

وأضاف: "حاولنا إعداد برنامج يراقب أداء المؤسسات لكن استقالة الحكومة حالت دون ذلك".