التغذية النباتية هي النظام اليومي للكثيرين. مما لا شك فيه الخضروات صحية، ولكن هل يمكن قول نفس الشيء على المنتجات سهلة الفرد؟ تفحص منظمات حماية المستهلك ما يوجد بالتحديد في هذه الجراء العصرية.

تتراوح المنتجات النباتية المتوفرة على نطاق واسع في المتاجر العضوية ومحلات الأغذية الصحية وغيرها، في مكوناتها إضافة إلى أنواع كثيرة من النكهات.

حلل مركز حماية المستهلك في برلين "فيربراوشيرزينترال"، 62 منتجا مختلفا متوفرا في أوروبا، ووجد أن أغلب المنتجات سهلة الفرد عضوية ولا تحتوي على إضافات صناعية. ولكن كم عدد الخضروات الموجودة في الجراء؟

وكان فقط نحو نصف المنتجات سهلة الفرد يحتوي على خضروات فعلية كمكونها الرئيسي، فيما كانت البقية مكونة في الساس من بذور عباد الشمس وزيته أو المياه.

ووجد الباحثون أيضا كمية كبيرة من الملح في الأغلب المنتجات سهلة الفرد. وكان يوجد في 13 منتجا محتوى عال من الملح (أكثر من 5ر1 جرام من ملح الطعام لكل مئة جرام).

وبالمقارنة، عادة ما يوجد في الزبد نحو 15 ميليجراما لنفس الكمية. غير أن المنتجات سهلة الفرد تحتوي على دهون وأحماض دهنية مشبعة أقل من الزبدة.