مبابي ينجو من فيروس كورونا

كشفت التقارير الفرنسية، عن أن العينة التي خضع لها الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بشأن إصابته بفيروس كورونا جاءت سلبية.

وذكرت إذاعة راديو مونت كارلو، في تقرير لها مساء الثلاثاء، أن مبابي ليس مصابا بمرض الكورونا، وأن الفحوصات الطبية التي خضع لها على مدار اليومين الماضيين أثبتت ذلك.

وأضافت الإذاعة الفرنسية أن مبابي كان مصابا بإلتهابات في الحلق، وخضع لفحوصات طبية من أجل التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن اللاعب غاب ن تدريبات باريس في آخر يومين.

وأشارت أيضا إلى أن مشاركته أمام بورسيا دورتموند مساء الأربعاء في إياب ثمن نهائي الأبطال في محل شك، مضيفا إلى أن اللاعب لديه فرصة في المشاركة بآخر حصة تدريبية للفريق صباح الأربعاء.