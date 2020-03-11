طنطا «يستدرج» وادي دجلة بحثًا عن الثلاث نقاط

يلتقي نادي طنطا مع نظيره وادي دجلة، في تمام الساعة السابعة والنصف، ضمن مباريات الجولة الـ18، من مسابقة الدوري المصري.

يدخل أبناء السيد البدوى، المواجهة أمام دجلة، تحت شعار الفوز ولا بديلا عنه، إذا ما أراد الحفاظ على آماله وطموحاته فى الهروب من شبح الهبوط، خاصة وأن الفريق يحتل المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، ولم يحقق الفريق سوى انتصارين فقط فى 17 مباراة أحدهما فى بداية الموسم على دجلة والأخير على الجونة فى الجولة الرابعة عشرة، فى المقابل يبحث دجلة بقيادة مديره الفنى الجديد اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، الذى سيقود الفريق فى أول مهمة رسمية خلفا لمواطنه تاكيس جونياس، الذى رحل لسوء النتائج.

ويحتل دجلة المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، ويأمل المدرب الجديد قى قيادة الفريق الدجلاوى للنجاة من مقصلة الهبوط.