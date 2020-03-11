حريق يشرد 3 آلاف شخص في بنجلاديش

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تسبب حريق في تشريد ثلاثة آلاف شخص على الأقل في حي فقير مكتظ بالسكان في دكا عاصمة بنجلاديش.

وقال ضابط الشرطة أبو الكلام أزاد إن الحريق دمر أكثر من 1500 كوخ من تلك المصنوعة من الخيزران والصاج في أحد المناطق الفقيرة في حي ميربور شمالي دكا.

وقال إن رجال الإنقاذ من دائرة الإطفاء والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق بعد أكثر من ثلاث ساعات من اندلاعها.

ولم ترد حتى الآن أي أرقام بشأن الخسائر.

وقال آزاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن السلطات المحلية أعدت وجبات لثلاثة آلاف مشرد، لكن عليهم النوم في العراء على الأقل في الأيام القليلة المقبلة.