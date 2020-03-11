وزير الطيران: عمليات تطهير وتعقيم واسعة بصالات السفر والوصول بالمطارات

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن المطارات المصرية قامت باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية في أعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر لمختلف المرافق التابعة للمطارات باستخدام مواد تعقيم وتنظيف معتمدة عالمياً ووفقاً لأعلي المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على صحة الركاب والعاملين بالمطارات.

وأوضح وزير الطيران - في بيان اليوم /الخميس/ - أن هناك تنسيقا فعالا مع وزارة الصحة والسكان، من خلال إدارات الحجر الصحي والطب الوقائي؛ لضمان الالتزام بالتدقيق الطبي لجميع الركاب، وتحرير كروت المراقبة الصحية من الركاب القادمين من الدول التي انتشر بها الفيروس، والمتضمنة البيانات الكاملة للركاب، وذلك للمتابعة المستمرة له خلال 14 يوما من تاريخ الوصول إلى مصر.

وأكد البيان استمرار عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي ومنتظم.

وأشار إلى أن المطارات المصرية بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان تكثف إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بشكل كبير بمداخل ومخارج صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وأماكن الانتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين ودورات المياه.

من جانبها، قامت الشركة الوطنية (مصر للطيران) بتعقيم طائراتها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لمصر للطيران، والتي شملت قمرة القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياه ومخازن الطائرة، بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.