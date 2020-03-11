الرئاسة الفلسطينية تنتقد تقريرا للخارجية الأمريكية بشأن صفة الفلسطينيين في القدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، تقريرا لوزارة الخارجية الأميركية استبدل تعريف الفلسطينيين في القدس الشرقية إلى صفة "المقيمين العرب".

وقال بيان صادر عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "أية محاولة لتزييف التاريخ والحقيقة، لن تعطي الشرعية لأحد، ولن تغير تاريخ الشعب الفلسطيني المقدسي".

وأضاف "هذا التقرير يشكل محاولة أخرى فاشلة من الإدارة الأمريكية لتطبيق ما يسمى بصفقة القرن الميتة، المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا".

وأكد أنه "لا يجوز العبث بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت جميعها أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".

واتهم الناطق الإدارة الأمريكية بمخالف القرارات الدولية، معتبرا أن "استمرار الإدارة الأمريكية بهذه المحاولات اليائسة لن تجلب السلام والأمن والاستقرار لأحد".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف نهاية عام 2017 بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، فيما يطالب الفلسطينيون بالجزء الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم.