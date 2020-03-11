 مسؤول باللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 يقترح التأجيل لعام أو عامين - بوابة الشروق
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مسؤول باللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 يقترح التأجيل لعام أو عامين

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 1:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 1:00 م

قال هارويوكي تاكاهاشي عضو المجلس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020)، إنه سيكون من الأكثر واقعية تأجيل الدورة لمدة عام واحد أو عامين بدلا من الإلغاء، وذلك في حالة عدم إمكانية إقامتها في الموعد المحدد لها في الصيف المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف تاكاهاشي، المدير الإداري السابق لوكالة "دينتسو" الإعلانية الرائدة في اليابان، في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" مساء أمس الثلاثاء:" لا أعتقد أن الدورة ستلغى، وإنما ستؤجل".

وتابع في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) :" اللجنة الأولمبية الدولية ستواجه أزمة في حالة الإلغاء، فحقوق البث بالتليفزيون الأمريكي وحدها تمد اللجنة بمبلغ هائل".

ومن جانبها، علقت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، بالتأكيد على عدم درايتها باقتراح تاكاهاشي، مؤكدة أن الدورة ستنطلق في الموعد المحدد لها في 24 يوليو المقبل.

وذكرت اللجنة "لسنا على علم بتفاصيل أو محتوى تلك التصريحات، لا ندرس تأجيل الدورة، والاستعدادات للاستضافة ستستمر طبقا لما هو مخطط له".


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