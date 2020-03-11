حركة طالبان ترفض إعلان حكومة كابول الإفراج المشروط عن 1500 معتقل من أفرادها

رفضت حركة طالبان الأفغانية، إعلان الحكومة الإفراج التدريجي المشروط عن سجناء طالبان، واصفة هذا الإجراء بأنه يمثل انتهاكا للاتفاق الذي وقعته مؤخرا مع الولايات المتحدة.

وذكر راديو /صوت أمريكا/، اليوم الأربعاء في نشرته باللغة الإنجليزية نقلا عن المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين - قوله "إن الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة ينص على الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء طالبان - البالغ عددهم 5000 شخص - قبيل بدء محادثات السلام مع حكومة أفغانستان"، موضحا أن طالبان ملتزمة أيضا بالإفراج عن ألف محتجز لديها أغلبهم من قوات الأمن الأفغانية.

وتابع المتحدث بالقول "إن عدم إفراج حكومة أفغانستان عن جميع معتقلي الحركة من شأنه وضع العراقيل في طريق إنطلاق محادثات السلام الأفغانية".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غاني، أعلن في وقت سابق اليوم الإفراج عن 1500 محتجز طالباني على أن يتم ذلك على مراحل تبدأ يوم السبت المقبل، بحيث تشمل كل مرحلة 100 فرد على أن يلتزم المفرج عنهم بتقديم ضمانات مكتوبة تفيد باعتزامهم عدم العودة مرة أخرى إلى ميادين القتال.