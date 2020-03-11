المكسيك تقول إنها تسعى للوساطة في النزاع النفطي بين روسيا والسعودية

قال وزير المالية المكسيكي أرتور هيريرا يوم الثلاثاء إن بلاده تسعى للتوسط في النزاع النفطي بين روسيا والسعودية، مضيفا أن الصراع بين العملاقين النفطيين ألحق ضررا شديدا بأسعار الخام وهو ما يؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وفي مقابلة مع محطة إذاعة مكسيكية، قال هيريرا ”نحن ندرس قنوات الوساطة التي قد تكون لدينا“، مضيفا أن هناك حاجة لتدخل طرف ثالث لبناء جسور بين الجانبين.



وقال أيضا ”من الصعب جدا أن يتخذ أي من الجانبين خطوة للوراء“ مشيرا إلى أن المكسيك توسطت في السابق في صراعات. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وهوت أسعار النفط العالمية حوالي 25 بالمئة يوم الاثنين في أسوأ خسارة لها ليوم واحد منذ حرب الخليج في 1991 . وبدأت السعودية وروسيا حرب أسعار تهدد بغمر أسواق النفط العالمية بالمعروض.

وقال هيريرا ”إما أن نحاول عمل شيء ما، أو نجلس ونشاهد ما يحدث لأسعار النفط الخام“.