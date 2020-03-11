مرصد الأزهر يدين اقتحام قوات الاحتلال جبل العرمة بالضفة الغربية

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جبل "العرمة" شرق بلدة (بيتا) الواقعة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد طفل (15 عاما) متأثرا بإصابة رصاصة متفجرة في الرأس، بالإضافة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.

وذكر المرصد - في بيان اليوم الأربعاء- أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ويستبيح، في سبيل الوصول إلى أهدافه الخبيثة، أرواح ودماء الفلسطينيين، ويستهين بإنسانيتهم دون اكتراث لقانون أو تحسُّب لمساءلة.

ولفت المرصد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى الإبادة الجغرافية للفلسطينيين أصحاب الحق والأرض من خلال سياسات الترحيل والاستيطان التي تتم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مطالبا بضرورة وضع حد لتلك الجرائم العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.