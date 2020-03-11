قطع المياه عن العبور وبعض المناطق المحيطة من مساء بعد غد وحتى السبت

صرح المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه سيتم قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل، والمناطق التى يتم تغذيتها من رافع رقم 2، المُغذي بالمياه لمدينة القاهرة الجديدة، ومدن (الشروق، بدر والعبور الجديدة)، وكذا المناطق التى يتم تغذيتها بالمياه خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل (مدينة السلام والنهضة)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء بعد غد الجمعة وحتى الساعة 12 ظهر يوم السبت المقبل، نظراً لتنفيذ أعمال الصيانة بمأخذ المياه.

وأوضح المهندس أحمد عمران، فى بيان وزارة الإسكان، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى قيام جهاز المدينة بتوفير عربات لمياه الشرب للاحتياجات الضرورية، كما أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن.