بعد نجاح النسخة الأولى من مسابقة الترجمة من الإسبانية إلى العربية عام 2014، تنظم السفارة الإسبانية في القاهرة، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة (وزارة الثقافة المصرية)، النسخة الثانية من المسابقة للعام 2020؛ بهدف تشجيع وتحفيز الترجمة وتبادل المعرفة بين الثقافتين "الإسبانية" و"العربية".

ووفقا لبيان صادر من السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الأربعاء، فإن نسخة العام الجاري تستهدف المترجمين الشباب.

ومن المقرر الإعلان عن المسابقة في 15 مارس 2020 الساعة 11:00 صباحا في مقر المركز القومي للترجمة، بحضور سفير إسبانيا بالقاهرة، والمستشارة الثقافية للسفارة، ومديرة المركز القومي للترجمة.

ويمكن للراغبين في المشاركة، البدء في تسليم الأعمال المترجمة بمقر المركز القومي، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 30 أبريل 2020، وسيتم إعلان العمل الفائز في 4 يونيو 2020 خلال حفل سيقام بمقر المركز القومي للترجمة.

يذكر أن الحدث سيقام بدون جمهور وبدون إعلام.