أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران في فرانكفورت، اليوم الأربعاء، إلغاء 23 ألف رحلة في الفترة الحالية وحتى 24 أبريل المقبل، وذلك بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأضافت أكبر شركة طيران ألمانية أنه من المتوقع إلغاء رحلات أخرى سواء في الأسبوع الجاري أو في الفترة اللاحقة عليه.

وتسري التعديلات في حركة التشغيل في لوفتهانزا بشكل أساسي على أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وذكرت الشركة أنها راعت في الإلغاءات إمكانية القيام بكل الرحلات عن طريق شركة طيران واحدة على الأقل من شركات المجموعة.

وتمتلك مجموعة لوفتهانزا أسطولا يضم نحو 780 طائرة، وكان متوسط معدل رحلات هذا الأسطول قد وصل في العام الماضي إلى 3226 رحلة يوميا.